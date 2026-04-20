Шесть компаний Прикамья представили свои разработки на российском венчурном форуме

Представители Пермского края приняли участие в 20-м Российском венчурном форуме в Казани — одной из главных площадок для развития технологического предпринимательства и венчурных инвестиций в России. Мероприятие собрало более 150 отечественных и зарубежных инвесторов, представителей 30 корпораций и венчурных фондов, технологических компаний из регионов России и зарубежья.

Главными темами форума стали вопросы научно-технологического лидерства, трансфера технологий и поддержки компаний на поздних стадиях развития, включая проекты уровня pre-IPO. Программа включала панельные дискуссии, закрытые сессии и новые форматы взаимодействия между участниками рынка.

Пермский край был представлен коллективным стендом Центра поддержки технологического предпринимательства (ЦПТП), созданного на базе НО «Пермский фонд развития предпринимательства». Свои разработки презентовали шесть малых технологических предприятий региона. Компания «Эвофуд» показала решения в области производства растительных белков и функциональных пищевых ингредиентов с использованием уникальной технологии переработки сырья, компания «Моторно» — линейку электрических двигателей для FPV-дронов и агродронов грузоподъемностью до 54 кг. Компания «КБ Рэдитив» представила разработки в сфере аддитивных технологий и фотоники — от программного обеспечения для повышения точности 3D-печати до решений для автоматизации оптоэлектронных измерений. Предприятие «РДТИ» презентовало радиоэлектронные устройства идентификации объектов для задач складского учета и управления доступом. «ПСС-Техно» предложила макет зарядного хаба для электромобилей и программно-аппаратный комплекс «ТехноТрек», а «Веб-разработка» — решения для обеспечения работоспособности беспилотных летательных аппаратов в условиях радиоэлектронной борьбы.

Разработки пермских компаний осмотрели федеральные и региональные руководители, в том числе раис Республики Татарстан Рустам Минниханов, министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, помощник президента РФ Андрей Фурсенко и замминистра экономического развития РФ Максим Колесников.

Напомним, что в Пермском крае работу инновационных компаний курирует Центр поддержки технологического предпринимательства. Эта структура стала преемником направления «Экосистема НТИ в Пермском крае», действовавшего на базе регионального Агентства инвестиционного развития. Сегодня деятельность Центра поддержки технологического предпринимательства дополняет действующую в регионе экосистему «Мой бизнес» и усиливает политику краевых властей в сфере развитии инноваций, технологического предпринимательства и устойчивого экономического роста в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».