Глава краевого фонда поддержки участников СВО примет участие в праймериз «Единой России»

Исполнительный директор Пермского благотворительного фонда «Единый центр поддержки», ветеран СВО Рафаил Аллахвердиев подал документы на участие в предварительном голосовании Единой России на двух уровнях. Как сообщает пресс-служба реготделения партии, Рафаил Аллахвердиев подал документы по региональной группе «Мотовилихинская №9» в краевой парламент и по муниципальной группе «Мотовилихинская №9» Пермской городской думы.

Выдвижение кандидатов продлится до 30 апреля. Регистрация избирателей началась сегодня, 20 апреля и завершится 29 мая. Само предварительное голосование будет идти с 25 по 31 мая.

Рафаил Аллахвердиев возглавляет краевой благотворительный фонд «Единый центр поддержки» с 2024 года. Ранее работал начальником отдела в Чусовском МВД, судебным приставом, является прапорщиком запаса, участвовал в СВО добровольцем и в последнее время работал ведущим консультантом отдела по взаимодействию с правоохранительными органами и органами военного управления краевого минтербеза. Награжден медалью «Царьградский крест» IV степени. В этом году вошел в состав Общественной палаты Пермского края.