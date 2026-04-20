С богородского водоканала взыскали 1,2 млн рублей за ущерб реке

Росприроднадзор добился взыскания 1,2 млн руб. с МУП «Управление водоканализационного хозяйства» Богородска за ущерб, причиненный реке Рязанке. По данным надзорного ведомства, решение Арбитражного суда Нижегородской области о взыскании средств вступило в силу.

В 2024 году Росприроднадзор выяснил, что очистные сооружения водоканала, введенные в эксплуатацию в 1978 году, не справляются со своими задачами. Предприятие работает с отклонениями от действующих экологических норм. В числе выявленных нарушений — отсутствие решения о предоставлении водного объекта в пользование. Также было установлено, что предприятие с нарушениями эксплуатирует водоохранные сооружения.

Отбор проб сточной воды выявил превышения нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ.

Предприятие было привлечено к административной ответственности, но отказалось добровольно возместить ущерб. Взыскание было продолжено в судебном порядке. Суд счел факт причинения вреда реке Рязанке полностью доказанным и вынес решение взыскать с юридического лица всю сумму вреда.

