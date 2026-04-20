В Уфе мотоциклист и его пассажир попали в реанимацию после ДТП

После ДТП в Уфе 19-летний водитель мотоцикла находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии, а его 16-летний пассажир — в реанимации в стабильно тяжелом состоянии и готовится к операции. Об этом сообщил министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин.

Авария произошла сегодня во втором часу ночи на проспекте Октября. Кроссовый мотоцикл Darex столкнулся с Hyundai Santa Fe. У водителя не было прав, отмечают в Госавтоинспекции Уфы.

Майя Иванова