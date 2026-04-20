В Ульяновске бывшего замдиректора «Дорремстроя» направили в колонию за взятку

Ульяновский областной суд оставил без изменения приговор Ленинского районного суда Ульяновска, вынесенный бывшему первому заместителю директора муниципального бюджетного учреждения Ульяновска (МБУ) «Дорремстрой» Сергею Рябову, признанному виновным в получении взятки в крупном размере за совершение действий в пользу взяткодателя (от семи до 12 лет лишения свободы). Об этом в понедельник сообщила прокуратура Ульяновской области.

Как звучало в обвинительном заключении, Сергей Рябов 2023 году получил от заместителя директора тольяттинской компании «Госпоставщик» Алексея Вайсова взятку в размере 918 тыс. руб. «за фиктивное занижение на торгах стоимости товара “Галит минеральный”» (техническая соль, применяемая в качестве реагента на дорогах в зимний период) и беспрепятственное подписание актов выполненных работ по муниципальному контракту на поставку реагента «без претензий по качеству и объемам поставки товаров». Сумма взятки была переведена в несколько этапов на банковскую карту, оформленную на родного брата Сергея Рябова.

Сергей Рябов после этого фактически был повышен в должности — почти год, с апреля 2024 года по март 2025 года, он исполнял обязанности директора «Дорремстроя», но 16 мая 2025 года был задержан в ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками управления по экономической безопасности и противодействию коррупции регионального УМВД совместно с представителями регионального СУ СКР. На допросах и в суде обвиняемый вину признал.

Ленинский районный суд согласился с доводами обвинения, но учел в качестве смягчающего обстоятельства признание вины и в феврале этого года приговорил Сергея Рябова к трем годам колонии строгого режима (ниже нижнего предела) со штрафом в размере 1,837 млн руб. с лишением на три года права занимать руководящие посты в видах деятельности, связанных с заключением государственных и муниципальных контрактов. Денежные средства, полученные осужденным в виде взятки, конфискованы в доход бюджета.

Защита Сергея Рябова пыталась убедить суд, признание вины Сергеем Рябовым было фактически явкой с повинной, и подсудимый заслуживает наказания без реального лишения свободы, но суд с такими доводами не согласился. Защита направила апелляционную жалобу, в удовлетворении которой ей было отказано. Обвинение также направляло апелляционное представление, считая, что наказание должно быть более жестким, но областной суд оставил приговор райсуда без изменения. С этого момента приговор вступил в законную силу.

Уголовное дело в отношении взяткодателя Алексея Вайсова было выделено в отдельное производство. Он, по данным «Ъ-Волга», также признал вину и дал показания следствию, отмечая, что инициатива по взятке исходила от Сергея Рябова.

Алексей Вайсов также является владельцем и директором тольяттинской компании «Про-сол» (ООО, оптовая торговля неспециализированная). Компания «Госпоставщик» (оптовая торговля неспециализированная) принадлежит Евгению Осминкину (он же — директор компании). При этом «Про-сол» аффилирована с «Госпоставщиком» через ООО «ФК Владимир», совладельцами которой (с долями по 33%) являются Евгений Осминкин и Алексей Вайсов.

Проблемы с «Госпоставщиком» возникали ранее и в Самарской области. Так, согласно данным Арбитражного суда Самарской области, летом 2024 года департамент городского хозяйства и экологии мэрии Самары направил в арбитражный суд иск с требованием взыскать с «Госпоставщика» неустойку и штраф в размере 636 тыс. руб. за недопоставку 2,37 тыс. тонн галита. Суд, не опровергнув факты, в удовлетворении иска тем не менее отказал, указав, что списание неустойки является обязанностью заказчика и он должен сделать это самостоятельно.

Андрей Васильев, Ульяновск