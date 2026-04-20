В чемпионате России по футболу сменился лидер — первую строчку в турнирной таблице РПЛ занял «Зенит». Команда из Санкт-Петербурга в рамках 25-го тура обыграла на выезде махачкалинское «Динамо» со счетом 1:0, а «Краснодар» на своем поле неожиданно не смог взять верх над «Балтикой». Встреча завершилась вничью — 2:2. Теперь южане занимают вторую строчку, отставая от «Зенита» на одно очко.

Калининградская «Балтика» продолжает удивлять. Команда, которая еще недавно выступала в первой лиге практически тем же составом, проводит блестящий сезон в РПЛ и играет на равных со многими клубами, чей состав значительно дороже. «Краснодар» на своем поле справлялся с трудом и вполне мог уступить. Калининградцы дважды вели в счете: 1:0 и 2:1. Особенно хорош был гол Мингияна Бевеева в конце первого тайма. Во второй половине игры «Балтика» была близка к успеху и вышла вперед при счете 1:1. Команда могла забивать еще не раз, но в компенсированное время (при счете 2:1 в пользу гостей) «Краснодар» все же сумел спастись от поражения.

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев на матче не присутствовал. Наставник дисквалифицирован, к тому же перенес операцию. Но он включался в прямой эфир телеканала «Матч Премьер» прямо во время игры и говорил, что доволен своей командой. Однако даже тут не смог сдержать эмоций. По мнению Талалаева, эксперт в студии Владислав Радимов позволил себе панибратство:

«Молодежь, молодежь, панибратство оставь себе. Мы в эфире, давай обращаться друг к другу по законам эфира. Можешь просто Андрей меня называть, [а не Андрюша]».

После матча с «Краснодаром» дисквалификация Талалаева завершилась, и в следующем туре во время гостевой встречи с «Ахматом» он уже сможет выйти на бровку. Ничья в Краснодаре позволила «Балтике» подняться на четвертое место. Разрыв с «Локомотивом», который идет третьим, составляет всего три очка. Пятую строчку занимает «Спартак», отстающий от «Балтики» лишь по дополнительным показателям. Красно-белые обыграли на выезде «Ахмат» (3:1), в очередной раз показав классную игру в атаке. «Спартак» и «Балтика» — главные претенденты на бронзу, считает комментатор Александр Аксенов:

«"Спартак" близок к тройке. Мне кажется, "Балтика" абсолютно точно не сломается и будет претендовать на лидерство. Что случится с ЦСКА? Здесь многое зависит от атмосферы внутри команды. Если она будет негативной, то команда вряд ли зацепится за тройку. А "Локомотив" не всегда способен провести концовку с позитивом и выдать хорошую серию».

«Зенит», хоть и не без труда, обыграл махачкалинское «Динамо» с минимальным счетом — 1:0. По ходу игры Александр Соболев не забил пенальти, но благодаря автоголу петербуржцы свое взяли. Теперь все зависит от команды Сергея Семака. Разница между «Зенитом» и «Краснодаром» по-прежнему одно очко — они просто поменялись местами. Причем варианты потерять поинты в оставшихся пяти турах есть у обоих клубов. Например, следующую встречу «Зенит» играет в Москве с «Локомотивом», а южанам в столице предстоит встретиться со «Спартаком».

Все это произойдет быстрее обычного: матчи 26-го тура запланированы на будние дни. ЦСКА с «Ростовом» сойдутся 21 апреля, «Локомотив» сыграет с «Зенитом» 22 апреля, а «Спартак» с «Краснодаром» — 23 апреля. При этом 25-26 апреля нас уже ждут встречи 27-го тура. Так что российского футбола на этой неделе будет много.

Владимир Осипов