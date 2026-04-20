Гурманские будни

Хлеб, огонь и вино на Серпуховке

На первый взгляд локация не выглядит очевидной: Серпуховская площадь едва ли входит в число устойчивых гастрономических маршрутов. Тем не менее здесь открылся Cazaban bistro & bakery, занявший угловое здание с неожиданно просторным внутренним устройством. Основателем выступила Виктория Маттей, создательница винодельни Domaine de Cazaban, реализовавшая проект с ресторатором Сергеем Крыловым. У входа расположена кофейная зона с компактными столами и витриной собственной выпечки — от сладких позиций до хлеба и багетов, которые здесь пекут сами, и, надо признать, делают это весьма уверенно. Основное пространство продолжает второй зал для более крупных компаний, а третий легко трансформируется в банкетную площадку примерно на 50 гостей и имеет отдельный вход.

Интерьер решен в подчеркнуто сдержанной манере. Возможно, пространству пока не хватает декоративных деталей или искусства, однако эта минималистичность формирует ощущение непринужденности. Темно-бордовые стены отсылают к эстетике начала XX века и стилю ар-нуво. Для Замоскворечья место оказалось органичным. Основная аудитория — местные жители, выбирающие его для неспешных завтраков и вечерних встреч с бокалом вина. Меню выстроено вокруг понятного comfort food с аккуратными гастрономическими акцентами. Кухню возглавляет Виталий Ковалев, предложивший объемное меню. В качестве комплимента подают багет с маслом — почти эталонный по текстуре, с хрустящей коркой и правильной пористостью. Тартар из говядины выполнен в классической манере (мешает ему лишь масло с трюфелем) и сопровождается бородинскими пончиками — солоноватыми, с выраженной ржаной нотой и кориандром (1290 руб.). Микс салатов с авокадо и цыпленком — пример намеренно простой позиции, где ставка сделана на качество исходных продуктов (990 руб.).

Круассан с маслом и джемом, Багеты, Дениш с томатами и брынзой, Выпечка, Лук-порей с трюфельной рикоттой и пармезаном, Сетуаз, Эклеры с диетам из лосося, Сибас, Бэйби-кальмары, Паштет из куриной печени с мини багетом, Перцы Рамиро из хоспера с анчоусами и оливками, Морепродукты, Тартар из говядины с бородинскими пончиками, Чесночные креветки с багетом, Паштет из артишоков с тартином и сыром, Творожная запеканка с карамельной грушей

В разделе супов выделяется рыбный суп сетуаз, отсылающий к буйабесу: насыщенный, хотя и несколько избыточный по соли, подается с багетом и соусом руй (1190 руб.). Отдельного внимания заслуживает раздел «живой огонь», где представлены не только мясо и рыба, но и овощи как самостоятельная категория горячих блюд. Среди них — перец рамиро без кожицы с муссом из брынзы (850 руб.) и лук порей с трюфельной рикоттой и вялеными томатами (890 руб.). В горячем разделе — говяжье ребро, томленое 10 часов (1990 руб.), и мини-кальмары на гриле с романо и, неожиданно, с соусом терияки (1390 руб.). Ключевая особенность проекта — винная карта, в основе которой почти вся линейка вин Domaine de Cazaban. Помимо нее, представлены редкие позиции небольших тиражей — в том числе шампанское с десятилетней выдержкой на осадке и пино неро старых лоз Ломбардии.

Серпуховская площадь, дом 36/71, строение 1 пн-пт, с 8:00 до 23:00 сб-вс, с 10:00 до 23:00

ЗОЖ от Бордовских

Ресторан La Raquette bistro представил весеннее меню, разработанное Юлией Бордовских при участии компании «Логика молока». Оно действует с 12 апреля до 1 июня. Юлия Бордовских — журналист, телеведущая и сертифицированный специалист по здоровому образу жизни, автор книг и велнес-проектов. Она выступила автором концепции меню, сосредоточившись на принципах сбалансированного питания и формировании рациона, сочетающего пользу, сытность и низкую калорийность. В целом отражает интерес к практикам осознанного питания, и в частности к тренду на биохакинг — подходу, предполагающему управление состоянием организма через рацион и функциональные продукты. В этой части гастрономия рассматривается не только как источник вкусового опыта, но и как инструмент поддержания энергии и работоспособности. Меню выстроено вокруг концепции легких и сбалансированных блюд с умеренной калорийностью. В основе — молочные продукты и растительные напитки, предоставленные партнером, с повышенным содержанием нутриентов, необходимых для поддержания тонуса весной. Акцент сделан на сочетании сытности и легкости: блюда, оставаясь низкокалорийными, насыщают.

Юлиея Бордовских, Био йогурт с ореховой гранолой, Авокадо тост на безглютеновом тосте, Боул с брокколи и индейкой сувид, Грибной кофе на миндальном молоке, Чиа пудинг на кокосовом молоке, Какао с малиной

В бистро представлены безглютеновые тосты с гуакамоле, боулы с авокадо, микрозеленью и ферментированными ингредиентами, а также десерты на основе йогурта, орехов и свежих ягод. Дополняют меню смузи и блюда с чиа, отвечающие актуальному запросу на функциональное питание. Основное меню кафе включает более сытные варианты: боулы с индейкой или креветками, творожные и злаковые блюда.

Лужники улица, дом 24, строение 21 Ежедневно, с 10:00 до 23:00

Как полезное становится массовым

Еще одно подтверждение того, что здоровое питание становится нормой,— коллаборация Дины и Арины Авериных с кулинарной лавкой «Братья Караваевы». Титулованные гимнастки, в чьей копилке более 20 золотых медалей чемпионатов мира, представили совместное меню, основанное на принципах сбалансированного питания. Спортсменки лично участвовали в разработке блюд вместе с бренд-шефом Мишель Эван и выбрали позиции, которые сами едят каждый день. В меню — гречка с овощами, лосось терияки, куриное филе су-вид, палтус с чимичурри, салаты и завтраки. Проект подчеркивает: правильное питание — это не ограничения, а осознанный выбор. Меню доступно во всех лавках сети до 17 июля.

Дина и Арина Аверины, Палтус и запеченные овощи, Завтрак омлет с креветками и овощами, Сатал из овощей, Салат от сестер Авериных

Ольга Карпова