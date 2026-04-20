В Оренбурге пенсионерка отдала мошенникам 37 млн рублей за «изотоп цинка»

В Оренбурге 68-летняя пенсионерка отдала мошенникам 37 млн руб. за «изотоп цинка». Об этом сообщили в прокуратуре региона.

Как установили следователи, мошенники убедили женщину купить якобы изотоп цинка, чтобы потом перепродать его подороже.

«Фигуранты уголовного дела изготовили муляжи, в которых находилось содержащее кальций, магний, железо и алюминий вещество, а также фиктивные документы на товар, которые были переданы потерпевшей»,— говорится в сообщении надзорного ведомства.

Прокуратура Ленинского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении четырех оренбуржцев. Они признаны виновными по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере). Суд назначил подсудимым наказание в виде от 4,5 до 16 лет лишения свободы в исправительных колониях общего и строгого режимов со штрафами на сумму от 300 тыс. до 600 тыс. руб.

Часть похищенного вернули потерпевшей на стадии расследования дела. Суд удовлетворил пенсионерки о взыскании с осужденных суммы невозмещенного ущерба.