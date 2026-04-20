Остров просит свободы

Власти Кубы провели тайные переговоры с США впервые за 10 лет. Издание Axios называет это «дипломатическим прорывом». Местные жители тем временем из-за американской блокады страдают от дефицита топлива и электричества. Хотят ли они восстановления отношений с Вашингтоном?

По сообщениям Axios, американская делегация прибыла в Гавану на прошлой неделе. Ее состав не раскрывается. Дипломатов встретили представители руководства республики, в числе которых был Рауль Гильермо Родригес Кастро — внук и телохранитель бывшего президента страны. Как писала The Wall Street Journal, ранее он пытался через гаванского бизнесмена передать письмо Дональду Трампу в обход дипломатических каналов. В послании лидеру США предлагались соглашения об инвестициях и экономическом сотрудничестве в обмен на снятие санкций. Подробности власти пока не разглашают, говорит местная жительница, попросившая об анонимности:

«Мы ничего не знаем о каких-либо соглашениях или чем-то подобном, потому что по телевизору говорят только о блокаде и маршах против нее. О другом практически не сообщается. Люди хотят лишь одного — чтобы проблема была решена, потому что больше это терпеть невозможно. Происходит много тяжелой работы, и ситуация дается нелегко».

Американская сторона подчеркнула: кубинская экономика находится в свободном падении. И времени у правящей элиты очень мало, «прежде чем ситуация необратимо ухудшится», передает CBS News. Ситуация действительно критическая, согласен руководитель турагентства и эксперт по Кубе Виктор Чернышев:

«Куба живет в условиях жесточайшего экономического эмбарго уже 66 лет, по сравнению с которым санкции против России выглядят как легкий насморк. Средняя зарплата на Кубе составляет $20-30 в месяц, при этом продукты стоят как в Москве, а иногда и дороже. В стране наблюдается острый дефицит практически всего. Между городами Кубы перестали ходить автобусы — их нечем заправлять. Это стало серьезной проблемой для поставок любых товаров, прежде всего продовольствия. Молодежь видит, как живут их сверстники за границей: они тоже хотят пить Coca-Cola, носить джинсы, путешествовать и жить более свободной жизнью».

Американские СМИ утверждают, что США готовы ослабить торговое эмбарго и даже предложили развернуть спутниковую сеть Starlink и помочь Гаване с восстановлением интернет-связи. Впрочем, кубинцы этого оптимизма не разделяют. И чаще обсуждают слухи о возможном американском вторжении, рассказывает жительница курорта Варадеро Галия Джумагулбаева:

«Не знаем, стоит ли верить этим переговорам, если они вообще состоятся. Конечно, мы хотим изменений, хотелось бы, чтобы лед, наконец, тронулся. Но кубинской стороне выдвигается очень много условий. Коммунистическая партия пока удерживает позиции. В Гаване каждую неделю проходят акции. В случае обострения возможна даже полная мобилизация вооруженных сил».

По данным The New York Times, американцы требуют перехода к рыночной экономике, привлечения иностранного капитала, компенсации за конфискованное имущество в 1960-х, а также освобождения политзаключенных и расширения политических свобод. Часть населения может поддержать эти требования, полагает Наталья Стрелкова, которая 30 лет живет на Кубе:

«Громкие слова "независимость", "революция" остались уже в истории, а реалии говорят о другом: люди устали. Около 1,5 млн населения — это молодежь — уехало из страны. Они просто не видят будущего в этой стране. Независимо от внешнего вмешательства, люди видят: самостоятельно за 67 лет правительство доказало невозможность эффективного управления государством, потому что вся экономика фактически разрушена».

Тем временем, Дональд Трамп на выходных в очередной раза намекнул, что займется островом после Ирана.

Анжела Гаплевская