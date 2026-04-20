Директора астраханского центра культуры будут судить за халатность после падения ребенка со сцены

В Астрахани суд рассмотрит уголовное дело в отношении директора Астраханского областного научно-методического центра народной культуры Алены Кулик. Следствие обвиняет ее в халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ), сообщают в региональном СУ СКР.

В Астрахани суд рассмотрит уголовное дело директора Астраханского центра народной культуры Алены Кулик

В Астрахани суд рассмотрит уголовное дело директора Астраханского центра народной культуры Алены Кулик

По версии следствия, 20 апреля 2024 года госпожа Кулик, будучи ответственной за организацию и проведение областного праздника, не удостоверилась, что на уличной сценической площадке в парке «Аркадия» нет защитных ограждений. Во время выступления детского хореографического коллектива 7-летняя артистка оступилась и упала со сцены, получив легкие травмы. После этого мать ребенка обратилась в правоохранительные органы.

Следствие полагает, что обвиняемая не приняла должных мер к замене сцены либо к ее дооборудованию. Уголовное дело Алены Кулик направлено в суд для рассмотрения по существу.

Марина Окорокова