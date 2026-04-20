Скончался народный писатель Удмуртии, литературовед Василий Ванюшев

На 91-м году жизни ушел из жизни народный писатель Удмуртии, поэт, ученый и общественный деятель Василий Ванюшев. Об этом сообщает Союз писателей республики.

«Василий Михайлович посвятил свою жизнь изучению истории удмуртской литературы, внес значительный вклад в развитие гуманитарной науки, был известен как поэт, прозаик и публицист. Его труды и художественные произведения получили широкое признание в профессиональном сообществе и среди читателей»,— написал во «ВКонтакте» министр культуры республики Владимир Соловьев.

Василий Ванюшев родился 10 февраля 1936 года в Кизнерском районе в крестьянской семье. Он учился в Можгинском педучилище и на факультете журналистики МГУ имени Ломоносова. Работал в редакции газет «Советская Удмуртия» инструктором отдела агитации и пропаганды, и в газете «Комсомолец Удмуртии» — заместителем редактора и главным редактором. Был поэтом, литературоведом, доктором филологических наук, профессором удмуртского института истории, языка и литературы УдмФИЦ УрО РАН, возглавлял кафедру удмуртской литературы и фольклора УдГУ.

Прощание с Василием Ванюшевым состоится 21 апреля в 9:00 в зале ритуального агентства «Ангел».