В Ленобласти построят новую дорогу для разгрузки Мурино и Девяткино

Правительство Ленинградской области утвердило корректировки в проекте планировки территории транспортно-пересадочного узла «Девяткино». Изменения предусматривают развитие дорожной сети, которая соединит выезд из Санкт-Петербурга от КАД в обход Мурино и Нового Девяткино с трассой Петербург — Матокса в створе Гражданского проспекта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Ленобласти утвердили корректировки в проекте планировки территории «Девяткино»

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

На этом участке планируется строительство 555 метров новой четырехполосной магистрали городского типа. Дорогу оборудуют системой регулируемого движения.

«Речь идет о коротком по протяженности участке, но именно такие решения собирают движение в работающую систему, дают дополнительные связи и помогают разгрузить въезд в Мурино и Новое Девяткино»,— пояснил глава комитета градостроительной политики региона Игорь Кулаков.

Он добавил, что обновленная документация позволит более точно вписать будущий транспортно-пересадочный узел в новую схему дорожного движения.

Матвей Николаев