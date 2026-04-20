Тюменская таможня передала Минкульту изъятые у пассажирки монеты начала XX века

Три монеты начала XX века, изъятые у пассажирки сотрудниками Тюменской таможни, были переданы управлению Минкульта РФ по Приволжскому и Уральскому федеральным округам в городе Екатеринбурге, сообщили в пресс-службе таможни.

Гражданка России прилетела из Узбекистана с багажом, в котором лежали незадекларированные монеты. На монете достоинством 20 копеек 1914 года выпуска с тыльной стороны изображен двуглавый орел. Еще две монеты по 10 и 15 копеек были выпущены уже в советское время — в 1923 году. На них изображены серп и молот и надпись «Пролетарии всех стран, соединяйтесь! РСФСР».

Пассажирка везла их в личную коллекцию, но из-за отсутствия разрешительных документов культурные ценности были задержаны и конфискованы.

Ирина Пичурина