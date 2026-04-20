В Самарской области двух работников завода обвинили в краже противосколочных одеял

Следственный отдел ОМВД Новокуйбышевска возбудил уголовное дело о краже противосколочных одеял на одном из предприятий топливно-энергетического комплекса региона, сообщили в областном УФСБ.

В преступлении подозреваются двое сотрудников завода.

«Установлено, что указанные лица из корыстной заинтересованности похитили для последующей перепродажи через онлайн-платформу противосколочные одеяла, предназначенные для защиты административных и производственных помещений предприятия от террористических атак с использованием БПЛА»,— говорится в сообщении ведомства.

По данным следствия, общая стоимость похищенного превышает 1 млн руб. Уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ возбуждено на основании материалов оперативно-розыскной деятельности УФСБ.

Сабрина Самедова