Петербуржцы стали чаще отказываться от наличных

Санкт-Петербург стал лидером среди российских регионов по динамике снижения доли наличных платежей в 2025 году, пишут РИА Новости. Всего использование «живых» денег сократилось в 13 субъектах РФ, по которым ведется публичная отчетность регулятора.

Соответствующие данные содержатся в статистике Банка России

Помимо Петербурга, в число регионов с наиболее заметным отказом населения от наличных расчетов вошли Республика Карелия и Ростовская область. Значительный рост доли безналичных транзакций также зафиксирован в Новгородской и Московской областях, а также в Краснодарском крае.

По данным ЦБ, в целом по стране доля безналичных платежей в розничном обороте продолжает расти, превышая 80% в большинстве экономически активных регионов.

Кирилл Конторщиков