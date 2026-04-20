Филиал «Азот» АО «ОХК «Уралхим» подводит итоги благотворительной деятельности

Филиал «Азот» АО «ОХК «Уралхим» подвел итоги благотворительной деятельности. В 2025 году предприятие направило на финансирование благотворительных и социальных программ 81 млн рублей. Общая сумма вложений за три года составила 331 млн рублей.

Благотворительная деятельность Азота» ведется в рамках шести основных программ: «Уралхим» — детям», «Уралхим» — ветеранам», «Уралхим» — регионам», «Уралхим» — образование и наука», «Уралхим» — культурные традиции» и «Уралхим» — спорту».

При финансовой поддержке предприятия реализованы проекты в сфере экологии, образования, культуры и спорта. В рамках программы «Уралхим» — спорту» филиал «Азот» уже много лет поддерживает федерацию плавания в Пермском крае. В 2025 году ведущие пловцы Прикамья на окружных, российских и международных стартах завоевали 68 медалей: 26 золотых, 27 серебряных, 15 бронзовых.

Предприятие традиционно поддерживает Культурно-спортивный центр «Азот» (КСЦ), который посещают не только сотрудники филиала, но и жители города. КСЦ объединяет три важных социальных объекта города Березники: Дворец культуры им. Ленина, Дом спорта «Азот» и лыжную базу. На объектах КСЦ «Азот» занимается около 450 мальчиков и девочек. В рамках программы «Уралхим» — детям» осуществляется поддержка одаренных детей, развитие детского спорта, организация различных мероприятий. У детей сотрудников есть возможность бесплатно посещать детские творческие секции в ДК им. Ленина, спортивные секции в Доме спорта «Азот». Выделяются средства для участия в конкурсах, фестивалях и соревнованиях.

В 2025 году при финансовой поддержке предприятия были установлены детские игровые площадки, проведен смотр-конкурс «Мой двор — самый красивый», организовано новогоднее поздравление и вручение подарков для детей из многодетных и малоимущих семей. Благодаря поддержке предприятия был проведен ремонт автодороги «Березники — Романово — Легино», оказана благотворительная помощь школе искусств в рамках совместного проекта, приуроченного к Году защитника Отечества.

Одно из ключевых направлений деятельности Совета молодежи «Азота» — волонтерство. В 2025 году было организовано проведение субботников, развлекательно-познавательных программ, благотворительных миссий, оказание помощи ветеранам и людям с ограниченными возможностями здоровья.

Филиал «Азот» на регулярной основе взаимодействует с профильными учебными заведениями среднего профессионального и высшего образования Пермского края, оказывает финансовую поддержку в развитии материально-технической базы образовательных учреждений, предоставляет возможность прохождения студентами производственной практики и стажировки, заключает целевые договоры, участвует в днях открытых дверей и трудоустройства в учебных заведениях. В 2025 году при финансовой поддержке филиала «Азот» на базе школы № 5 продолжилась реализация проекта «Азотхимклассы», ориентированного на формирование у школьников мотивации к изучению естественно-научных дисциплин, а также осознанному выбору инженерно-технических профессий, востребованных на промышленных предприятиях.

Ежегодно «Азот» реализует меры социальной поддержки ветеранской организации, в которой состоят около 2 000 человек. В 2025 году было выделено около 14 млн рублей на выплаты ежеквартальной материальной помощи, помощь в оказании медицинских услуг, организации культурно-массовых и спортивных мероприятий, санаторно-курортного лечения и т.д.

Сергей Силивоник, директор филиала «Азот» АО «ОХК «Уралхим»:

Для «Азота» благотворительность — это не разовая акция и не формальность. Это часть нашей внутренней культуры и ответственности. В приоритете филиала — забота о сотрудниках, подрастающем поколении и ветеранах, продвижение образования, науки и спорта, а также сохранение культурно-исторического наследия. Мы глубоко убеждены: устойчивое развитие невозможно без внимания к обществу.

