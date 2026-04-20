В Петербурге запустили сезон фонтанов

В Санкт-Петербурге стартовал сезон работы городских фонтанов — в этом году запущены 96 объектов. Среди них — фонтан «Слава» в Московском парке Победы, фонтан у Российской национальной библиотеки и «Маяк» в парке 300-летия, сообщили в пресс-службе администрации губернатора.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

С 1 мая планируется включить еще пять фонтанных комплексов, в том числе на Московской площади и площади Ленина. Власти пояснили, что более поздний запуск связан с технической сложностью сооружений и необходимостью дополнительной подготовки.

Кроме того, с 1 июня в режиме водной картины должен начать работу фонтан в Павловске на Госпитальной улице, который проходит реконструкцию с октября 2025 года.

«Фонтаны — неотъемлемая часть нашего города, его облика и истории. За последние годы мы вернули к жизни более шестидесяти водных жемчужин, которые десятилетиями молчали. В их числе фонтаны в Румянцевском саду, внутридворовой фонтан у доходного дома Лидваля, фонтан в Итальянском саду и другие»,— сказал губернатор Петербурга Александр Беглов.

По его словам, фонтаны будут работать до середины осени. Большинство из них открыты ежедневно с 9:00 до 22:00.

