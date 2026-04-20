ФСБ сообщила о задержании гражданки Германии по делу о подготовке теракта в Пятигорске

Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали гражданку Германии, подозреваемую в подготовке теракта в Пятигорске по заданию украинских спецслужб. Об этом сообщает «Ъ» со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.

По данным спецслужбы, средства радиоэлектронной борьбы обнаружили и обезвредили взрывное устройство, находившееся в рюкзаке женщины 1969 года рождения. В момент задержания она находилась рядом с объектом правоохранительных органов в Пятигорске.

Как уточняется, теракт планировалось совершить в утренние часы, чтобы добиться наибольшего числа жертв среди сотрудников силовых структур. Также, по информации ФСБ, был задержан гражданин одной из стран Центральной Азии, который должен был привести взрывное устройство в действие. При этом предполагалось, что женщина не выживет.

В ведомстве добавили, что задержанная ранее длительное время использовалась как «дроп» в мошеннических схемах. Сообщается, что оба подозреваемых дали признательные показания.

Следственным отделом УФСБ России по Ставропольскому краю возбуждено уголовное дело по статьям, связанным с покушением на террористический акт. В ФСБ также заявили, что, по их оценке, украинская сторона активно вовлекает иностранных граждан, в том числе из стран ЕС, в террористическую деятельность.

Валерий Климов