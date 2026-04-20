Пензенца будут судить за перевод денег на дроны ВСУ и посты в мессенджере

Центральный окружной военный суд рассмотрит уголовное дело 40-летнего жителя Пензы, обвиняемого в госизмене и оправдании терроризма в интернете (ст. 275 УК, ч. 2 ст. 205.2 РФ). Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

По версии следствия, в июле 2024 года мужчина перевел личные средства на счет в украинском банке. Деньги предназначались организации, собирающей пожертвования на производство ударных дронов для иностранного государства. Действия квалифицированы как оказание финансовой помощи в деятельности, направленной против безопасности РФ .

Кроме того, в релизе отмечается, что в марте 2025 года обвиняемый разместил в одном из мессенджеров текстовые сообщения, оправдывающие терроризм и деятельность запрещенных в России террористических организаций. Обвинительное заключение утверждено, дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Нина Шевченко