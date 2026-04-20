Спрос на новые автомобили вырос в Нижегородской области на 15,9%

В Нижегородской области за первый квартал 2026 года спрос на новые автомобили вырос на 15,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По данным «Авито Авто», средняя цена составила 2,99 млн руб.

Чаще всего нижегородцы рассматривали автомобили стоимостью 1–2 млн руб. На этот сегмент пришлось 32,4% внимания аудитории. Сегмент 2–3 млн руб. привлек внимание 31,6%. Доля сегмента 3–5 млн руб. выросла на 5,6 п.п. до 25,4%.

Доля автомобилей российских марок в предложении составила 48,3% против 26,8% годом ранее. В то же время доля новых китайских автомобилей снизилась с 67,1% до 44,7%. Эта динамика может быть связана с появлением на рынке новых условно российских брендов, таких как Tenet, который стал одним из наиболее заметных игроков в сегменте новых авто стоимостью от 2-3 млн руб.

Лидеры по интересу — Lada Granta, дебютант рынка Tenet T4 и Lada Niva Legend. В топ-5 также попали Lada Niva Travel и Lada Vesta. Высокой популярностью пользуются Haval Jolion, Tenet T7, Faw Bestune T77 и Lada Iskra

Также аналитики зафиксировали рост доли автомобилей с электрическими и гибридными силовыми установками. В марте 2026 года на них приходилось 5,6% среди предложений на Авито, а годом ранее — 4%. При этом в Москве их доля уже достигает 12%, а в регионах — около 5%.

Андрей Репин