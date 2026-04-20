Экс-мэр Ярославля Урлашов сравнил себя с Ганди и Лениным

Отбывший срок наказания за коррупцию бывший мэр Ярославля Евгений Урлашов не исключил дальнейшего участия в политической жизни, сравнив себя с известными историческими деятелями, побывавшими в заключении. Об этом господин Урлашов сказал в интервью программе «Что это было» на RTVI.

Фото: Александр Щербак, Коммерсантъ Евгений Урлашов

«У меня была мечта — стать мэром города Ярославля. Этой мечте очень много лет, она появилась у меня еще, наверно, в армии. Но я понимал, что нужно сначала закончить юридический факультет, потому что в основном все люди известные в стране, а я пытался в чем-то быть похожим на них… Не только в стране — в мире. Смотрите: Фидель Кастро — юрист, сидел, стал руководителем Кубы, Хо Ши Мин — юрист, стал руководителем Вьетнама, Махатма Ганди — юрист, сидел, стал руководителем Индии, Ленин — юрист, стал руководителем СССР»,— сказал Евгений Урлашов.

В другой части интервью экс-мэр Ярославля сказал, что в настоящий момент из-за судимости не может занимать государственные должности и избираться, но в будущем «мог бы возглавить партию», так как хотел бы «рисовать белую полосу» в истории России. Он вновь вернулся к параллелям с известными политиками.

«Все в этом мире меняется. Ну кто вам сказал, что что-то не изменится? Вацлав Гавел тоже сидел и тоже стал президентом, в конце концов. Лех Валенса сидел. Конрад Аденауэр дважды сидел и тоже стал президентом. Люди одни уходят, другие приходят»,— добавил Евгений Урлашов.

Свой срок заключения (12,5 лет) экс-мэр Ярославля сравнил со сроками заключения таких революционеров и советских деятелей как Феликс Дзержинский и Михаил Фрунзе.