В Уфе создатель майнинговой фермы обвиняется в ущербе на 1,8 млн рублей

В Уфе возбуждено уголовное дело по факту причинения имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием (ч. 1 ст. 165 УК РФ) на сумму более 1,8 млн руб. из-за оборудования майнинговой фермы, сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

Проверка надзорного ведомства Демского района Уфы установила, что 31-летний фигурант уголовного дела с июля 2024 года по февраль текущего года оборудовал в садовом домике майнинговую ферму для добычи криптовалюты.

Чтобы снизить расходы на электроэнергию и увеличить прибыль, он перепрограммировал прибор учета, занизив его показания на 96%.

В результате ресурсоснабжающей организации причинен ущерб на сумму более 1,8 млн руб.

Майя Иванова