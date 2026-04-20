В Чувашии полицейские обнаружили в автомобиле 9 кг наркотических средств

В конце февраля вблизи Новочебоксарска сотрудники полиции Чувашии остановили автомобиль, в котором обнаружили девять кг наркотических средств. Об этом сообщила пресс-служба МВД России.

В багажнике автомобиля 33-летней жительницы Санкт-Петербурга обнаружили свертки с наркотическими веществами: около шести кг мефедрона и трех кг марихуаны.

Установлено, что изъятые вещества были произведены в арендованном доме в Павлово-Посадском городском округе. В конце марта сотрудники полиции ликвидировали нарколабораторию, где задержали 36-летнего уроженца Саратовской области, который, по версии следствия, изготавливал и распространял наркотики.

Уголовные дела возбудили по признакам преступлений, предусмотренных ст. 30 и 228.1 УК РФ.

Анна Кайдалова