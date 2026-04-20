В Ленобласти задержан подросток за поджог ЖД оборудования

Сотрудники транспортной полиции по Северо-Западному федеральному округу при силовой поддержке УФСБ задержали несовершеннолетнего жителя Ленинградской области. Он подозревается в умышленном поджоге релейного шкафа и трансформаторной будки на железнодорожных станциях Лаврики и Девяткино.

Подозреваемый был установлен и задержан

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Подозреваемый был установлен и задержан

По данным следствия, подросток действовал по указаниям неустановленного куратора, координировавшего его действия через средства связи. Для совершения поджогов использовалась легковоспламеняющаяся жидкость. Объекты инфраструктуры получили повреждения, повлиявшие на работу систем железнодорожной автоматики.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Следственные органы устанавливают личность куратора и иных возможных участников противоправной деятельности.

Кирилл Конторщиков