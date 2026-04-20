Как пить дать

Производители алкогольной продукции гибко реагируют на изменения на рынке, будь то законодательные или надзорные новации или перемена предпочтений потребителя. При этом некоторые из них высказывают опасения, что рост налоговой нагрузки может привести к увеличению продаж на нелегальном рынке и как следствие — росту числа отравлений от несертифицированного продукта. Надзорные органы отрицают такую взаимосвязь, а эксперты полагают, что увеличение акцизов сказывается и на производителях, и на поставщиках, но конечную нагрузку испытывает потребитель и именно он «голосует рублем».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

В 2025 году в Ярославской области производство этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции в натуральном выражении выросло на 10% — до 1 751,48 декалитров. Объявленное повышение акцизов на крепкий алкоголь на 11% в 2026 году местные производители намерены нивелировать расширением линейки менее крепких и более дешевых категорий алкоголя. Эксперты полагают, что конечные затраты участники алкогольного рынка из-за роста акцизов и сопутствующих комплектующих в виде тары, переложат на потребителей. Что в свою очередь может сказаться на росте объемов нелегальной продукции и падении спроса на лицензированный алкоголь.

Повышение акцизов в 2026 году на крепкий алкоголь с 740 до 824 рублей за литр спирта (почти на 11%) и рост минимальной розничной цены на водку до 409 рублей создает классический риск, считают производители. Они прогнозируют, что подорожание легальной продукции может подтолкнуть потребителей к контрафактному продукту, что, в свою очередь, снизит легальный оборот и уменьшит итоговые налоговые поступления в местные бюджеты, несмотря на рост ставки.

В пресс-службе Росалкогольтабакконтроля по Центральному федеральному округу рассказали «Ъ-Ярославль», что борьба с нелегальным алкогольным рынком предполагает комплексный подход, сочетающий изменение нормативно-правовой базы, работу системы ЕГАИС, контрольные мероприятия, которые проводятся совместно с представителями правоохранительных органов, мероприятия общественного контроля, а также ведение работы по формированию у населения неприятия приобретения нелегальной продукции.

Служба не подтверждает зависимость между ростом акцизом и увеличением доли нелегального рынка. «Мы констатируем зависимость роста нелегального рынка от вводимых ограничений на региональном уровне. Если вводимые ограничения приводят к закрытию лицензированных магазинов, торгующих легальным алкоголем, на их место приходят альтернативные торговые точки и каналы сбыта, предлагающие нелегальную и опасную продукцию. Поэтому любые ограничения, вводимые на местах, должны быть прежде всего сбалансированными и направленными не на борьбу со статистическим учетом, а на реальное снижение потребления, связанное с приобщением населения к занятию спортом и участию в культурных мероприятиях»,— подчеркнули в ведомстве.

В управлении Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия по Ярославской области «Ъ-Ярославль» подтвердили, что в 2025 году количество отравлений от алкоголя составило 232 случая, из них со смертельным исходом – 221 случай.

Показатель острых отравлений населения вследствие токсического действия алкоголя в 2025 году снизился по сравнению с аналогичными показателями предыдущих лет.

Согласно официальным данным Роспотребнадзора по Ярославской области (из доклада о состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения), показатели острых отравлений вследствие токсичного действия алкоголя в 2023 и 2024 годах выглядят следующим образом: 2023 год — всего зарегистрировано 127 отравлений алкоголем, из них 112 случаев закончились смертельным исходом. Доля смертности составила 88,2%. А в 2024 году было зафиксировано 151 острое отравление алкоголем. Из них 147 — со смертельным исходом. Смертность среди зарегистрированных случаев — 97,4%.

Кроме того, по данным службы, в 2025 году было проверено 456 предприятий, осуществляющих оборот алкогольной продукции. По итогам проверки небезопасных алкогольных продуктов обнаружено не было, но на отдельных производителей и продавцов были наложены административные штрафы по факту продажи алкоголя несовершеннолетним или с пропущенным сроком годности.

Местный производитель Ярославский ликеро-водочный завод тоже не видит связи между ростом акцизов и нелегального рынка. По мнению представителя пресс-службы предприятия, в России растет культура потребления алкоголя и интерес к качественной продукции. «Наш завод пытается подстроиться под новые реалии, связанные с падением спроса и его смещению в сторону менее крепких категорий алкоголя и оригинальных решений. В настоящее время мы расширяем ассортимент собственных торговых марок, разрабатываем новинки в ароматизированных и “гастрономичных” крепких линейках»,— сообщили «Ъ-Ярославль» на предприятии.

Независимый эксперт алкогольного рынка Алексей Небольсин рассказал «Ъ-Ярославль», что повышение акцизов все же сказывается на производителях алкогольной продукции, в том числе, из-за роста цен на стекло, пробки и прочие комплектующие товары. Рост налоговой нагрузки сказывается, по его мнению, и на поставщиках алкогольной продукции. «Государству нужны деньги, оно приняло решение по увеличению налоговой нагрузки, это поставило в тяжелое положение всех поставщиков на алкогольном рынке. Особенно это сказалось на юрлицах, которые пользуются упрощенным видом налогообложения, они в массовом порядке вынуждены переходить на уплату НДС. А если прибавить к этому, что нас подпирает алкоголь из дружественных стран и тот факт, что у нас беспримерно твердый рубль. Доллар 76,8, евро — 89. Сейчас это все просчитывается, и все начнет поступать к нам. Наши производители просто не выдержат конкуренции с импортом»,— полагает эксперт.

«Государство второй год подряд повышает акцизы в два, а то и в три раза выше, чем инфляция. А в итоге потребитель голосует рублем»,— резюмирует он.

В пресс-службе Росалкогольтабакконтроля по Центральному федеральному округу подчеркнули, что Ярославская область в последние годы демонстрирует снижение доли нелегальной продукции, о чем свидетельствует рост показателя розничных продаж алкогольной продукции на душу населения. По данным портала государственной статистики ЕМИСС, за 2023 год в регионе продажи выросли на 8,7%, а за 2024 год на 8,8%.

Азиз Керимов