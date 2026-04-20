В Оренбурге подозреваемые в сбыте наркотиков хранили свертки в том числе в спальне детей

В Оренбурге в подъезде многоквартирного дома на ул. Всесоюзной задержали 31-летнего местного жителя, подозреваемого в сбыте наркотиков. Об этом сообщает полиция Оренбуржья.

В ведомстве уточняют, что полицейские изъяли 4 свертка с порошкообразным веществом из тайников-закладок в подъездах. В доме подозреваемого изъяли 62 свертка с наркотическими веществами, 44 из которых находились в спальне детей под батареей и 13 в рюкзаке, еще 5 свертков были в сумке в прихожей.

Подозреваемый сообщил сотрудникам полиции о своем подельнике, с которым они распространяли наркозависимым лицам запрещенные вещества. В доме второго подозреваемого, 36-летнего местного жителя, оперативники изъяли 86 свертков в контейнере и на листах бумаги, подготовленных для расфасовки. Изъятые вещества — наркотическое средство, производственное «эфедрона».

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотиков). Фигуранты задержаны.

Руфия Кутляева