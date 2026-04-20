Пермская IT-компания, объявившая об уходе из Перми, нарастила чистую прибыль за прошлый год

Пермская IT-компания «Иксолла» (Xsolla) в 2025 году сократила выручку до 10,6 млрд руб. (13,2 млрд руб. в 2024 году). При этом чистая прибыль компании по сравнению с 2024 годом выросла на 38%, со 116,3 млн руб. до 160,9 млн руб. Информация об итогах работы компании опубликована в базе «СПАРК-Интерфакс».

ООО «Иксолла» занимается разработкой решений для монетизации видеоигр. Компания была основана предпринимателем Александром Агапитовым в 2005 году в Перми, первоначально называлась 2Pay. В 2010-м главный офис перенесли в Лос-Анджелес, а название сменилось на Xsolla. С января 2023 года основным учредителем является корпорация «Иксолла холдинг компани» (США). Согласно Rusprofile, господин Агапитов выступает соучредителем еще двух местных компаний холдинга — ООО «Иксолла Игры» и ООО «Систем Проджектс». Выручка последнего по итогам 2024 года достигла 1,1 млрд руб., чистая прибыль — 36,2 млн руб.