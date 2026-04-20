Закупочные цены на сырое молоко в Удмуртии упали более чем на 20% за год

Закупочные цены на сырое молоко в Удмуртии сократились более чем на 20% за последний год. Об этом заявил председатель Госсовета республики (ГС УР) Владимир Невоструев на 79-м заседании Совета законодателей ПФО по вопросу развития АПК.

«Прошлый год был очень хороший для всех товаропроизводителей, потому что цена была 45 руб. в среднем примерно на 1 л молока. Сегодня — 35 руб. Практически снижение произошло на 20%. При этом отпускные цены на молочную продукцию повысились. Я думаю, что эти вопросы необходимо решать совместно»,— заявил господин Невоструев (цитата по релизу ГС УР).

По его словам, в первую очередь следует решать вопрос экспорта. «Например, у наших предприятий есть большие запасы сыра, у него определенный срок годности, нужно помочь их реализовать. То же самое и по молоку и молочной продукции. Здесь необходима поддержка Минсельхоза РФ»,— добавил председатель Госсовета.

Сейчас цена реализации сырого молока составляет 36 руб. без НДС. Относительно 2025 года цена упала на 25%, с начала 2026-го — еще на 8%.

Для сравнения, рассказал и. о. председателя Госсовета Татарстана Марат Ахметов, сельхозпредприятия соседней республики потеряли в первом квартале 2026 года около 1,5 млрд руб. из-за снижения закупочных цен на молоко.

«Прошу включить в проект решения нашу озабоченность этим вопросом. Татарстан является самым крупным производителем молока в России. Поэтому любые ценовые колебания на молочном рынке имеют огромное влияние»,— обратился Марат Ахметов.

Напомним, молочное производство остается ключевой отраслью АПК для Удмуртии: в 2025 году в регионе было произведено чуть более 1,1 млн т молока, что на 6,8% больше, чем годом ранее. По надою республика вошла в тройку лидеров ПФО. На этом фоне эксперты предлагают местным хозяйствам диверсифицировать производство и не «гнаться за молоком», а рассматривать и другие отрасли, например, ягодное направление и овощеводство.

