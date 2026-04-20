Дефицит бюджета Башкирии приблизился к 5,6 млрд рублей

По итогам первого квартала доходы бюджета Башкирии составили 60,6 млрд руб., следует из ежемесячного отчета регионального министерства финансов.

Сумма безвозмездных поступлений почти достигла 17,9 млрд руб., что соответствует 23% от запланированного объема. Собственные — налоговые и неналоговые — доходы превысили 42,7 млрд руб. (17,9% от годового плана). Таким образом, исполнение доходной части составило 19,2% от запроектированного на 2026 год объема.

Республиканский бюджет за три месяца потратил около 66,2 млрд руб. (19,5% от плана). Дефицит бюджета Башкирии на 1 апреля составил 5,58 млрд руб.

По итогам января — марта прошлого года доходная часть бюджета была исполнена на 16,7%, расходная — на 18,9%. Дефицит по итогам первого квартала 2025 года превышал 8,63 млрд руб.

