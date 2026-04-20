Лукашенко назвал Путина и Трампа императорами

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа императорами. Об этом политик заявил в интервью RT.

«Я и был далек, и сейчас тем более, от того, чтобы настроиться на всеобщую любовь. Я не император, как Дональд Трамп или Владимир Путин,— сказал президент Белоруссии. — Они могут себе позволить рассуждать над тем, чтобы их любили. У меня не те возможности, что у них».

Александр Лукашенко также сообщил, что читает западные СМИ и знает, что о нем говорят. «Какую-то грязь на меня льют, диктатор и так далее. Я к этому спокойно отношусь. Когда вы меня начали называть последним диктатором Европы, я тогда отреагировал: "Ну, тогда спешите, потому что я последний диктатор Европы". Отшутился»,— заявил он.

Президент Белоруссии добавил, что у него нет ресурсов, «чтобы диктовать». По его словам, у Дональда Трампа этот ресурс есть, и «он диктует — в Венесуэле, на Кубе, пытается в Иране диктовать, Китаю...». «Диктатура всегда приводит к какому-то поражению, к краху», — сказал Александр Лукашенко. Он привел в пример текущий военный конфликт США и Ирана и добавил, что это «пусть не крах, но что-то на поражение похожее».