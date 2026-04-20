В Чувашии доля просроченной задолженности по кредитам физических лиц на 1 марта этого года составила 3,30%. По этому показателю республика заняла четвертое место среди регионов России, следует из рейтинга, опубликованного РИА Новости.

Чувашия заняла четвертое место в рейтинге регионов по просроченной задолженности

Чувашия уступила только Севастополю с показателем 2,67%, Крыму (3,16%) и Санкт-Петербургу (3,23%). За последние 12 месяцев показатель просрочки в Чувашии вырос на 0,27 процентного пункта. Объем ссудной задолженности на одного экономически активного жителя региона оценивается в 461 тыс. руб.

Татарстан занял седьмое место в рейтинге с долей просроченной задолженности 3,52%. За год показатель увеличился на 0,47 п. п., ссудная задолженность на одного жителя составила 586 тыс. руб.

Марий Эл расположилась на 17-й позиции. Доля просроченной задолженности в регионе достигла 3,89%, увеличившись на 0,58 п. п. за год. Объем задолженности на одного экономически активного жителя — 366 тыс. руб.

Кировская область заняла 28-е место. Доля просроченной задолженности составила 4,42%, за год показатель вырос на 0,33 п. п. Ссудная задолженность на одного жителя оценивается в 418 тыс. руб.

Анна Кайдалова