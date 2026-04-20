Суд вынес приговор жителю Екатеринбурга за нападение на курьера и инвалида

Ленинский районный суд Екатеринбурга отправил на два года и 10 месяцев в колонию-поселение 45-летнего местного жителя Тимура Мусаева за нападение на девушку-курьера и инвалида третьей группы, сообщили в прокуратуре Свердловской области.

Фото: Ленинский районный суд Екатеринбурга Тимур Мусаев

По данным пресс-службы Свердловского областного суда, было установлено, что инцидент с курьером произошел вечером 9 мая на проспекте Космонавтов у ТЦ Veer Mall. Курьер припарковала свой ВАЗ-2114 напротив Mercedes-Benz GL500 Мусаева. Несмотря на знак «Въезд запрещен», он потребовал освободить проезд. По информации прокуратуры, Мусаев из-за недовольства припаркованным ею автомобилем угрожал в нецензурной форме, затем ударил ее.

Кроме того, днем 22 июня 2022 года на летней веранде кафе Engels осужденный ударил незнакомца по голове, который был инвалидом — это произошло якобы из-за оскорбительной переписки в интернете. Мусаев высказал угрозу убийством, достал предмет, похожий на огнестрельное оружие, направил его на потерпевшего и потребовал извинений на видеокамеру. Инвалиду пришлось извиняться. Он также нанес ему несколько ударов.

Подсудимый вину признал частично: он не оспаривал факт своих действий, но отрицал нарушение общественного порядка, настаивая на личном характере конфликтов. Он выплатил потерпевшим компенсации по 300 тыс. руб. и 150 тыс. руб.

Мусаев признан виновным по п. «а» ч. 1 ст. 213, ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с угрозой применения насилия к гражданам, хулиганство, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия). Он также обвинялся по ч. 1 ст. 119 УК РФ, но преследование по этой статье было прекращено в связи с истечением срока давности привлечения к ответственности.

Ирина Пичурина