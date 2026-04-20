Нижегородца Сергея Луковникова арестовали по обвинению в содействии террористам

Сергея Луковникова в Нижнем Новгороде арестовали по обвинению в содействии террористической деятельности (ч. 1.1. ст. 205.1 УК РФ). По решению Московского райсуда он отправлен в СИЗО по 14 июня 2026 года включительно, сообщили в Нижегородском областном суде.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Нижегородский областной суд Фото: Нижегородский областной суд

По версии следствия, из-за враждебного настроя к действующей власти РФ и следуя указаниям эмиссара, находящегося за рубежом, фигурант перечислил 38 тыс. руб. для террористического сообщества через донатную платформу.

Постановление суда об аресте в законную силу пока не вступило.

Галина Шамберина