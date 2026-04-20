В баре Петербурга мужчина стрелял из пистолета, напечатанном на 3D-принтере

В центре Петербурга сотрудники Росгвардии задержали участников конфликта со стрельбой в баре на Владимирском проспекте. В ходе досмотра автомобиля подозреваемых обнаружен пистолет, изготовленный из твердого пластика с помощью 3D-печати. Оружие способно вести огонь сигнальными патронами и не определяется металлодетекторами, пишет «Фонтанка».

Преступниками оказались двое граждан РФ: один из Норильска, второй — житель Петербурга

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Преступниками оказались двое граждан РФ: один из Норильска, второй — житель Петербурга

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Инцидент произошел в «Контакт Баре» на Владимирском проспекте, откуда поступило сообщение о драке с применением оружия. Прибывший на место наряд Росгвардии обнаружил у заведения двух мужчин: один пострадал от ударов, второй получил ранение головы. Остальных предполагаемых участников конфликта остановили вблизи Московского вокзала.

При осмотре салона под ковриком силовики обнаружили нестандартный пистолет. Экспертиза установила, что оружие выполнено методом 3D-печати из твердого пластика и предназначено для стрельбы сигнальными патронами. Как отмечают специалисты, подобные изделия не фиксируются рентгеновскими установками и рамками металлоискателей.

Участники преступления доставлены в отдел полиции для дачи объяснений. Изъятое оружие направлено на экспертизу, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Кирилл Конторщиков