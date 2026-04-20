В Ярославль придут дожди

В Ярославле на этой неделе с четверга ожидаются осадки при дневной температуре воздуха +10…13 градусов. Прогноз дает областной гидрометцентр.

Понедельник прогнозируется как самый холодный день недели: днем до +8 градусов. Во вторник потеплеет до +10, а в среду — до +13. В ночь на четверг начнется дождь, который сохранится до конца недели. При этом постепенно воздух будет прогреваться: в четверг – пятницу ожидается +10…+11 градусов, в субботу – воскресенье — +12…13 градусов.

Ночи на этой неделе будут холодными: в первой половине недели температура воздуха опустится до -2 градусов, а во второй — будет плюсовая, но не теплее +4 градусов.

Алла Чижова