Руководитель фонда развития баскетбола «Парма» примет участие в праймериз «Единой России»

Исполнительный директор фонда развития Пермского баскетбола «Парма» Михаил Дмитриев примет участие в предварительном голосовании «Единой России».

Как сообщает пресс-служба реготделения партии, он подал заявление на участие в предварительном голосовании «Единой России» по региональной группе «Орджоникидзевская №8» в Законодательное собрание Пермского края.

Выдвижение кандидатов для участия в праймериз «Единой России» продлится до 30 апреля. Регистрация избирателей начнется 20 апреля. Само голосование будет идти с 25 по 31 мая.