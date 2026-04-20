Почти половина компаний Ижевска требует от сотрудников соблюдения дресс-кода

С необходимостью соблюдать дресс-код на рабочем месте сталкиваются 44% офисных работников Ижевска, показал опрос сервиса SuperJob. При этом для 7% опрошенных действуют строгие регламенты, а 37% должны придерживаться общепринятого делового стиля.

Большинство ижевчан относятся к установленным правилам лояльно. Более половины опрошенных (54%) признались, что принятый в их компании дресс-код им нравится. Негативные эмоции по этому поводу испытывают только 10% респондентов. При этом 51% работников воспринимают необходимость соблюдать корпоративный стиль спокойно, а 34% — с пониманием. Категорически против таких требований выступают лишь 6% участников исследования.

Сотрудники признают связь между внешним видом и карьерным ростом. По 10-балльной шкале влияние манеры одеваться на профессиональное продвижение оценили в среднем на 5,3 балла. Женщины придают этому фактору несколько большее значение (5,6 балла), чем мужчины (4,9 балла). Показательно, что 12% опрошенных поставили максимальные 10 баллов, указав, что их готовность соответствовать корпоративным стандартам внешности сыграла решающую роль в карьере.

Основная финансовая нагрузка по формированию гардероба ложится на плечи самих сотрудников. Абсолютное большинство — 84% респондентов — приобретают одежду для офиса за собственный счет. Лишь 5% участников опроса сообщили о полной компенсации затрат или предоставлении корпоративной экипировки работодателем. Еще 3% получают частичное возмещение расходов либо отдельные предметы гардероба.