Росгвардия задержала в метро Петербурга мужчину за домогательства

Сотрудники Росгвардии задержали в петербургском метрополитене мужчину, который приставал к пассажиркам и оказал сопротивление при задержании. Для усмирения дебошира потребовалось применение спецсредств, нарушитель доставлен в отдел полиции.

По факту происшествия проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося

Фото: Александра Тен / Коммерсантъ По факту происшествия проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося

Инцидент произошел на одной из станций городской подземки. За помощью к сотрудникам Росгвардии обратились девушки. На требования военнослужащих прекратить нарушение общественного порядка мужчина не реагировал, при попытке задержания оказал активное сопротивление, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Утихомирить буйного гражданина удалось только с применением наручников. Задержанный передан сотрудникам территориального отдела полиции для дальнейшего разбирательства.

Кирилл Конторщиков