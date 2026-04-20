В Прикамье предотвратили продажу более 2,2 тыс. литров контрафактного алкоголя

В Чернушке расследуется уголовное дело, возбужденное по факту приобретения, хранения и продажи немаркированной алкогольной продукции группой лиц в особо крупном размере. В совершении преступления подозревается житель Свердловской области. Об этом сообщает пресс-служба краевого главка МВД.

В ходе следствия установлено, что летом 2025 года житель Свердловской области купил в Уфе партию контрафактного алкоголя, намереваясь перепродать ее на территории Октябрьского, Чернушинского, Куединского, Бардымского округов Прикамья. Товар в регион доставил нанятый им водитель на автомобиле МАЗ. Как только грузовик въехал на территорию склада, расположенного в Октябрьском округе, он был задержан полицейскими и сотрудниками УФСБ по Пермскому краю.

В кузове грузовика было обнаружено и изъято более 2,2 тыс. литров алкоголя, а также 625 литров спирта на общую сумму 1,5 млн руб.

Согласно химической экспертизе, проведенной в ЭКЦ ГУ МВД России по Пермскому краю, установлено, что внутри бутылок содержится жидкость, имеющая в составе этанол, которая подлежит обязательной маркировке. Фигурант полностью признал свою вину. В настоящее время устанавливается весь круг причастных к противоправной деятельности.