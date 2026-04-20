«Крылья Советов» оштрафованы за матерные кричалки болельщиков на матче с «Ахматом»

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза назначил самарскому футбольному клубу «Крылья Советов» штраф в размере десять тыс. рублей. Основанием для этого стало скандирование болельщиками оскорбительных выражений на матче с «Ахматом» из Грозного. Об этом сообщает КДК РФС.

«Крылья Советов» сыграли с «Ахматом» 11 апреля в матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча завершилась со счетом 2:2. По итогам игры волжане набрали 22 очка и поднялись на 12-ю строчку в турнирной таблице РПЛ. После этого «Крылья Советов» встретились с ЦСКА в субботу, 18 апреля. Матч закончился с ничейным счетом (1:1). В настоящее время самарский футбольный клуб с 23 баллами остается на 12-й позиции в турнирной таблице.