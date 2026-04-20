Администрацию Шаранского района обязали обеспечить двоих сирот жильем

Туймазинский межрайонный суд обязал администрацию Шаранского района обеспечить двоих сирот жильем. С иском обратилась районная прокуратура.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии, проверка установила, что двое местных жителей, ставших сиротами в детстве, попали в список граждан, имеющих право на бесплатное жилье. Однако по достижении 18-летнего возраста квартиры они не получили.

Администрация выдала им жилье лишь после вмешательства прокуратуры и решения суда.

Майя Иванова