На Ямале массово аннулировали дипломы у прошедших обучение по управлению БПЛА

В Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) Новоуренгойская транспортная прокуратура массово аннулировала дипломы о профессиональной переподготовке после выявления нарушений в программе обучения операторов беспилотников, сообщили в Уральской транспортной прокуратуре.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В 2024 году ГАУ ДПО ЯНАО «Региональный институт развития образования» организовало курсы для сотрудников образовательных организаций по программе «Специалист по эксплуатации беспилотных авиационных систем, включающих в себя одно или несколько беспилотных воздушных судов с максимальной взлетной массой 30 кг и менее». Реализована программа была с нарушениями: практические занятия на полигонах не проводились, а 67 слушателям вместо удостоверений выдали дипломы с неверно указанной квалификацией.

По итогам проверки транспортный прокурор внес учреждению представление, после чего дипломы были признаны недействительными, а их владельцам выдали удостоверения. К дисциплинарной ответственности привлечено ответственное лицо образовательного учреждения.

Ирина Пичурина