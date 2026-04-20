В Петербурге появится новый мобильный оператор от «Яндекса»

«Яндекс» планирует летом 2026 года запустить собственного виртуального мобильного оператора (MVNO) на инфраструктуре «Билайна» . Приоритетными регионами на старте станут Москва и Санкт-Петербург. Эксперты оценивают инвестиции в проект в диапазоне от 2 до 6 млрд рублей, основной целью называют усиление экосистемы и расширение возможностей персонализации сервисов.

Название будущего оператора пока не определено

О планах компании сообщает «Ъ» со ссылкой на источники на телекоммуникационном рынке. «Яндекс» выбрал модель Medium MVNO, при которой виртуальный оператор действует под собственным брендом, но использует радиочастотную инфраструктуру хост-оператора. В рамках этой модели «Яндекс» возьмет на себя биллинг, разработку продукта, маркетинг и обслуживание клиентов, тогда как «Вымпелком» предоставит сетевую инфраструктуру.

