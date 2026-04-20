Житель Неклиновского района допустил зарастание сельхозугодий сорняком

Сельхозугодие в Неклиновском районе по вине собственника заросло сорняком. Площадь участка — один гектар. Об этом сообщили в Управлении Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия.

В ходе проверки выяснилось, что на участке не занимались сельскохозяйственной деятельностью. Собственник никак не следил за состоянием земли.

По факту выявленного нарушения Управлением собственнику (физическое лицо) выдали предписание об устранении выявленного нарушения требований земельного законодательства. Нарушитель обязан привести участок в состояние, пригодное для использования в соответствии с категорией и видом разрешенного использования.

Мария Хоперская