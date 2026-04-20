Сотрудники администрации Очера, виновные в травмировании несовершеннолетнего, получили условные сроки

Очерский суд признал виновными в халатности начальника управления имущественных отношений администрации округа и его заместителя и назначил им наказание в виде условного лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

Как установили следствие и суд, чиновники не обеспечили условия безопасности на спортплощадке и не закрепили ворота для мини-футбола.

Спортплощадка была принята в эксплуатацию 15 декабря 2023 года, а 18 марта 2024 года объект внесли в реестр муниципальной собственности Очерского округа. 5 августа 2024 года во время игры ворота упали, причинив тяжелую травму 14-летнему подростку.

С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил виновным наказание в виде полутора и двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком на один и два года. Суд также удовлетворил иск потерпевших к администрации округа о взыскании компенсации морального вреда в размере 2 млн руб.