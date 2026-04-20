Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

СКР начал проверку в Тюменской области из-за утонувшего рыбака на озере

Следователи организовали доследственную проверку после обнаружения в озере Тюменского района тела 76-летнего рыбака, погибшего, по предварительным данным, от утопления, сообщили в управлении СКР по Тюменской области.

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Инцидент произошел 18 апреля, когда житель деревни Железный перебор уехал за 20 км от нее на рыбалку на озеро и перестал выходить на связь. Тело пенсионера нашли местные жители 19 апреля в воде рядом с металлической лодкой.

В ходе осмотра места происшествия следователь не выявил признаков насильственной смерти. Установлено, что погибший находился на водоеме без спасательного жилета. В настоящее время следственные органы проводят комплекс проверочных мероприятий для установления всех обстоятельств произошедшего.

Ирина Пичурина

Новости компаний Все