СКР начал проверку в Тюменской области из-за утонувшего рыбака на озере

Следователи организовали доследственную проверку после обнаружения в озере Тюменского района тела 76-летнего рыбака, погибшего, по предварительным данным, от утопления, сообщили в управлении СКР по Тюменской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Инцидент произошел 18 апреля, когда житель деревни Железный перебор уехал за 20 км от нее на рыбалку на озеро и перестал выходить на связь. Тело пенсионера нашли местные жители 19 апреля в воде рядом с металлической лодкой.

В ходе осмотра места происшествия следователь не выявил признаков насильственной смерти. Установлено, что погибший находился на водоеме без спасательного жилета. В настоящее время следственные органы проводят комплекс проверочных мероприятий для установления всех обстоятельств произошедшего.

Ирина Пичурина