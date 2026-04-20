Заблудившегося в Ленинском районе Ижевска лося вывели в лес

Заблудившегося в Ижевске лося сотрудники минприроды сопроводили до леса. Дикое животное вернулось в естественную среду обитания, сообщает пресс-служба профильного ведомства.

«К сожалению, были зафиксированы случаи агрессивного поведения со стороны прохожих — в лося бросали камни. Министерство напоминает: такие действия провоцируют дикое животное на ответную агрессию и могут привести к трагедии. Лось в городе находится в состоянии сильнейшего стресса»,— говорится в сообщении.

Напомним, вечером 18 апреля во дворах спального района Ижевска заблудился лось. Дикое животное забрело в город во время сезонной миграции. По словам очевидцев, лось уходил от толпы подростков. На произошедшее отреагировали в минприроды: на место выехал специалист ведомства, о животном сообщили в госветслужбу и администрацию города.