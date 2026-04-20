В Ростове с 6 мая по 30 сентября движение ограничат на трех улицах

В Ростове-на-Дону движение транспорта по трем улицам ограничат на четыре месяца. Об этом сообщили в администрации города.

С 6 мая по 30 сентября проехать будет нельзя по следующим улицам: Тамбовская (на участке от Зоологической до Тамбовская, 2Б), Курская (от дома №1/1 до Репейной) и Репейная (от начала улицы до дома №13).

Причиной ограничений послужил ремонт водопровода. Автомобилистов просят заранее планировать свои маршруты.

Мария Хоперская