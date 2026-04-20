В Мексике погибли два сотрудника посольства США

Посол США в Мексике Рональд Джонсон объявил о гибели двух сотрудников посольства США в результате «несчастного случая». Он также уточнил, что вместе с ними погибли руководитель Государственного следственного агентства Мексики (AEI) в штате Чиуауа, а также сотрудник ведомства, сообщает Fox News.

Посол также заявил, что случившееся «подчеркивает риски, с которыми сталкиваются должностные лица при исполнении своих обязанностей». В настоящее время неизвестно, где и при каких обстоятельствах погибли американские и мексиканские госслужащие.

Генеральная прокуратура штата Чиуауа отмечает, что инструкторы посольства и сотрудники AEI погибли «при возвращении с крупной операции по ликвидации подпольных нарколабораторий в муниципалитете Морелос». В ходе операции 17 и 18 апреля были уничтожены шесть крупнейших производств синтетических наркотиков.

Влад Никифоров