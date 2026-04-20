обновлено 08:09

СКР Прикамья проводит проверку по факту травмирования 9-летней девочки подростком на электросамокате

В Пермском крае проводится процессуальная проверка по факту наезда подростка, ехавшего на электросамокате, на несовершеннолетнюю девочку. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.  

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

ЧП произошло 8 апреля 2026 года в Кунгуре. На Матросской улице 15-летний подросток, двигаясь на электросамокате, сбил 9-летнюю девочку. В результате происшествия она получила травмы и была доставлена в больницу.

Следователем СК России опрашиваются очевидцы происшествия. Устанавливаются причины и условия произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.